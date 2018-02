Gaby Amarantos ofusca rappers e se destaca no VMB 2012

De brega a ícone pop, a paraense foi vitoriosa em três das quatro categorias que foi indicada: Melhor Capa, Melhor Artista Feminino e Artista do Ano, superando artistas como Emicida, Gal Costa, Marisa Monte, Rita Lee e Maria Gadú.

O maior VMB de todos os tempos - anunciado desta forma pela MTV - teve pouco mais de 4 horas de duração. Shows de Planet Hemp e Racionais MC's foram os responsáveis pela metade da duração do evento.

Apesar de toda esta dedicação ao gênero, o fiel público da MTV reforçou a preferência por artistas que atuam em outras áreas. Prova disso foi a vitória do Restart na categoria Hit do Ano e do One Direction como Artista Internacional. Estes foram os únicos vencedores escolhidos pela audiência.

Assim como aconteceu em 2010, ano em que faturou cinco troféus no VMB, o Restart foi muito vaiado ao subir no palco desta edição. "Tem muita gente que não gosta da gente, mas tem muita gente que gosta. A gente só tem a agradecer nossos fãs. Vocês são livres para gostar de quem quiserem, mas respeitem. A adrenalina está alta!", disse Pe Lanza, líder do grupo.

No quesito "decepção", pode-se dizer que Vanguart e Emicida se destacam. Maiores indicados da premiação - o grupo concorreu em seis etapas e o rapper em cinco -, cada um levou apenas um troféu para casa.

Confira abaixo a lista dos vencedores do VMB 2012:

Artista do Ano: Gaby Amarantos

Melhor Disco: BNegão & Seletores de Frequência - Sintoniza Lá

Melhor Música: empate entre Wado (Com a Ponta dos Dedos) e Emicida (Dedo na Ferida)

Melhor Capa: Gaby Amarantos - Treme (arte: Greenvision/Gotazkaen)

Melhor Artista Masculino: Criolo

Melhor Artista Feminino: Gaby Amarantos

Melhor Banda: Vanguart

Revelação: Projota

Aposta: O Terno

Clipe do Ano: Racionais MC's - Mil Faces de Um Homem Leal (Marighella)

Hit do Ano: Menina Estranha - Restart

Artista Internacional: One Direction