G3 volta ao Brasil com Joe Satriani à frente do trio Desfalcado de um de seus idealizadores o projeto G3, reunião de três dos maiores guitarristas de rock da atualidade, volta ao Brasil para, mais que shows, verdadeiras aulas de guitarra ao vivo. Desta vez, com Joe Satriani à frente do trio, que traz ainda John Petrucci (integrante do grupo de metal Dream Theater) e Eric Johnson. Não que a formação que se apresenta em São Paulo amanhã e sábado deixe a desejar em relação às outras que já fizeram parte do projeto. Se Satriani pode ser considerado o cérebro do G3, seu ex-aluno Steve Vai faz falta pela técnica impecável e por sua presença de palco marcante. Muitos críticos, aliás, consideram que Vai já superou o mestre no virtuosismo. Dos três que compõem o trio agora, Eric Johnson faz sua estréia no Brasil. "Eu não vejo a hora de estar aí. Ouvi coisas maravilhosas sobre o País", afirmou o guitarrista, em entrevista por telefone. "Disseram que o público é quente, receptivo e adora música." Mas, apesar das muitas viagens, o guitarrista, que mora no Texas, diz ser mesmo um típico caipira norte-americano. "Eu adoro viver no Texas. Viajo bastante, conheço muitos países, mas adoro voltar. O Texas tem um charme todo especial." É a primeira vez que Johnson vai tocar sem Steve Vai e com John Petrucci. "Vai faz falta. Mas acho que os shows vão ser ótimos", garante. No começo da carreira, ele dividiu o palco com outro grande nome da guitarra, Steve Ray Vaughan. "É um músico excepcional. Fizemos umas duas turnês juntos." Premiado por seus álbuns Tones (1986) e Ah Via Musicom (1990), Johnson teve fortes influências de Jimi Hendrix Jeff Beck e Eric Clapton. Começou a tocar aos 11 anos. "No início, tocava o dia todo. Ainda hoje, quanto tenho tempo, passo o dia todo praticando", afirmou. Nas horas vagas? "Adoro ficar mexendo no meu estúdio de gravação, mixando coisas." O guitarrista quer aproveitar sua passagem pelo País para aprofundar seus conhecimentos sobre música brasileira. "Antonio Jobim é daí, não? E Luiz Bonfá? Toninho Horta também? Eu adoro Toninho Horta", interpela, cheio de sotaque. Mas Johnson também tem um lado bem pop. "Gosto muito de U2 e Coldplay." G3 - Joe Satriani, John Petrucci e Eric Johnson. Credicard Hall. Av. Nações Unidas, 17.955, (11) 6846-6010. Amanhã e sábado, 22 h R$ 80 a R$ 220