'G T'AIME', da dupla Geanine Marques e Rodrigo Bellotto, transborda de sentimentos genuínos

As estrofes de amor, sussurradas em looping pela cantora e ex-modelo Geanine Marques, em princípio, podem causar algum tipo de estranhamento. Com o passar do tempo, entretanto, as desilusões contemporâneas da artista ganham força e transportam os ouvintes para uma dimensão distante da realidade. Fora da órbita, as 10 composições de G T'AIME, primeiro trabalho homônimo do duo formado por Rodrigo Bellotto e Geanine Marques, musa do estilista Alexandre Herchcovitch, conseguem traduzir musicalmente inquietações, desejos e frustrações de um relacionamento.

As músicas do álbum G T'AIME foram compostas originalmente apenas com voz e violão. Produzido por Mauricio Takara, do Hurtmold, o disco tem uma sonoridade folk e romântica bastante peculiar. Da intensa Nothing But Words, passando pela serelepe Dreamer, o trabalho é recheado de melodias bem estruturadas, capazes de propagar o amor pelos quatro cantos do mundo. “Você nem desconfia que o sentimento é utopia”, diz a letra da relaxante, porém dramática, Oh No.