Funk de Curitiba, na lista de revelações da Rolling Stone Recém-contratados pelo selo Mad Decent, do DJ Diplo, da Filadélfia (colaborador e namorado de M.I.A.), o trio funk de Curitiba Bonde do Rolê experimenta agora outro inesperado sinal de consagração: acabam de ser indicados entre as 10 bandas-revelação da revista Rolling Stone, a célebre "10 Hot New Artists to Watch". Encabeçado pelo trio Pedro Deyrot, de 22 anos, a MC Marina Ribatski, de 21, e o produtor e DJ Rodrigo Gorky, de 25, o Bonde do Rolê também já despertou a atenção das bandas do chamado pop bastardo, como os belgas do 2 Many DJs e o Erol Alkan. Está em vias de fazer sua primeira turnê pelos Estados Unidos, sob a batuta de Diplo. O grupo barbariza no mau gosto explícito. Como em Vitiligo: "As viada tudo loca/já criaram confusão/perguntaram é vitiligo/eu disse é mancha de limão)". "Essa é a merda que estamos fazendo, cara", disse o MC Pedro Deyrot à revista. "Coisas sórdidas. Sexo com comida, perversão geral". A Rolling Stone até transcreve para o inglês uma letra escatológica do grupo, Melô do Caldinho: "I was at a party/And I saw a whore/I put my tongue into her asshole/And my tongue came out all dirty". (algo como: "Eu tava numa festa/E vi uma vagaba/Pus minha língua no lombo dela/E minha língua saiu toda melada"). Diplo diz que quando ouviu o funk carioca pela primeira vez, achou que estava diante da música perfeita. "Era tipo criança gritando sobre drogas sobre um loop dos Smiths e um breakbeat", afirmou. Ele foi o cara que segurou as bases durante show de sua garota M.I.A. e de Deise Tigrona no Tim Festival. Na tradição do pop bastardo, ou bootleg pop, o Bonde do Rolê faz rapinagem em samples de Alice in Chains, AC/DC, trechos de canções como Grease ou a voz da personagem Perpétua, da novela Tieta. "A brincadeira é ser tão estúpido e idiota quanto você puder", ensina à Rolling Stone o MC Pedro Deyrot. "E as pessoas vão comprar o disco".