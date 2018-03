Funk Como Le Gusta faz comemoração com novo disco no Bourbon Street

Em temporada no Bourbon Street (Alameda dos Chanés, 127 - Moema), o Funk Como Le Gusta (FCLG) mostra todo o suingue de sua banda nos dias 10, 17 e 24 deste mês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em termos de experiência musical, conta o vocalista e guitarrista do FCLG, Emerson Villani, o grupo encontrou o caminho mais acessível entre o que a banda quer tocar e o público gosta de ouvir. "Temos estilo própria e público de todas as idades em 12 anos de carreira. Será um show de comemoração", vibra Villani.

Desde 2005, sem lançar um novo disco o FCLG dará algumas amostras do disco novo no Bourbon. O músico antecipa que o lançamento sairá ainda no primeiro semestre deste ano. Um dos volumes será vendido em mídia e o outro será para baixar da internet. Serão 21 faixas no total.

Além do que estará no álbum novo, o público também vai poder conferir as músicas mais conhecidas e surpresas. Participam do show Curumim, Thaíde e outros convidados.

Depois dos shows no Bourbon Street, o FCLG prevê apresentações, sem data programada, para outras cidades paulistas, além do Rio de Janeiro e Sul do país.

Participam do FCLG: Sérgio Barolo no baixo, Emerson Villani nas guitarras e vocais, Juliano Beccari nos teclados e vocais, Kuki Stolarski na bateria, James Muller na percussão e vocais, Kito Siqueira no sax, barítono e sax alto, Hugo Hori no sax tenor, flauta e vocais, Reginaldo "16" Gomes no trompete e vocal, Jorge Ceruto no trompete e flugelhorn, Tiquinho no trombone e arranjos.