Funeral de Michael Jackson pode quebrar recordes na internet

Os analistas acreditam que algumas das páginas mais populares da internet como o Google, o Facebook sairão de serviço em alguns momentos, como já ocorreu no dia 25 de junho, depois da divulgação da morte do "Rei do Pop". O Twitter saiu do ar por volta das 16 horas de Brasília por conta do grande volume de postagens, mas voltou logo depois.

Os dez termos mais utilizados pela manhã de terça no Twitter eram relacionados a Michael e seu funeral privado, realizado no cemitério de Forest Lawn, em Los Angeles.

"Não coloco o despertador para despertar à 4h30 da manhã muito frequentemente, mas hoje fiz isso para escrever no meu Twitter em tempo real sobre o funeral de Michael em Los Angeles", escreveu uma usuária.

"Aqui no funeral de 'MJ' o palco está muito bonito com flores e tenho um nó na garganta", afirmou outro membro do Twitter.

A homenagem ao cantor realizada no Staples Center da cidade é transmitida ao vivo por cadeias de televisão como a "CBS", a "Fox" e a "CNN", páginas de vídeo como "Hulu" ou as redes sociais "Facebook" e "MySpace".