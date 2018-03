Fundação Winehouse é lançada no dia em que cantora faria 28 anos

A Fundação Amy Winehouse pretende ajudar jovens na Grã-Bretanha e em outros países a lidar com problemas como saúde debilitada e vícios -- causas próximas à cantora de "Back to Black", afirmou a família dela.

"Amy era muito generosa e toda hora nós nos víamos pensando em quanto ela amava crianças", disse o pai de Amy, Mitch, em comunicado.

"Pareceu apropriado que o foco de nosso trabalho devesse ser com jovens, aqueles que são vulneráveis seja por uma saúde debilitada seja por circunstâncias. A Amy tocou milhões ao redor do mundo e eu sei que ela vai continuar, por meio da Fundação", acrescentou ele.

A inauguração da fundação coincidiu com o lançamento da última gravação de Amy, "Body and Soul", um dueto com o cantor Tony Bennett, de 85 anos.

O valor obtido com a venda da música deve ser uma das primeiras grandes doações para o fundo de caridade.