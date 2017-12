Funcionários do La Scala de Milão entram em greve por pagamento Funcionários do La Scala, a casa de ópera de Milão, entraram em greve nesta sexta-feira, provocando o cancelamento de uma apresentação de "Requiem", de Verdi, dirigida por Daniel Barenboim. O La Scala, uma das mais conhecidas casas de espetáculo do mundo, pediu desculpas em seu site oficial pelo cancelamento. A paralisação acontece em decorrência de uma disputa por salários e contratos. Em 2005, na última vez em que os operários do La Scala entraram em greve, eles questionavam a rigidez e os repertórios escolhidos pelo diretor musical Riccardo Muti. Muti pediu demissão. (Por Marie-Louise Gumuchian)