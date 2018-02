Fresno vai abrir shows do Bon Jovi em SP e no Rio

Os shows do Bon Jovi no Brasil, que acontecem nos dias 6 e 8 de outubro terão abertura da banda gaúcha Fresno. Lucas Silveira, Gustavo Mantovani, Rodrigo Tavares e Rodrigo Ruschell ganharam reconhecimento com o lançamento do álbum "Quarto dos Livros" em 2003.

Ícone do rock nos anos 80, Bon Jovi retorna ao Brasil para duas apresentações da turnê "The Circle Tour". A banda liderada por Jon Bon Jovi volta ao país depois de 15 anos. O primeiro show será no Estádio do Morumbi (SP) e o segundo, na Praça da Apoteose (RJ).

Bon Jovi se estabeleceu como uma das bandas de rock que mais faz apresentações ao vivo em estádio no mundo.O grupo ficou em primeiro lugar no ranking da Billboard das turnês mais vendidas do planeta em 2008 e, recentemente, lançou o álbum "The Circle", que chegou ao topo das paradas mundiais em sua estréia.

Os ingressos já estão à venda pelo site http://www.ticketsforfun.com.br/ e em pontos de vendas espalhados pelo Brasil.

Bon Jovi, The Circle Tour

São Paulo - 06 de outubro, 21h. Abertura dos portões às 16h. Estádio do Morumbi (Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1). Rio de Janeiro - 08 de outubro, 21h. Abertura dos portões às 17h. Praça da Apoteose (R. Marques de Sapucaí , s/nº - Centro). Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos. Menores de 12 a 14 anos só poderão entrar acompanhado dos pais. Ingressos: de R$ 160 a R$ 600.