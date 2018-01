Fresno leva quatro estatuetas no VMB 2009

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

SÃO PAULO - A banda Fresno foi a grande vencedora do VMB 2009, realizado na quinta-feira, 1, em São Paulo. Eles levaram estatuetas nas categorias artista do ano, artista pop, vocalista e baixista do ano. Na foto, Ronaldo entrega troféu a integrante da banda.

Conheça os vencedores do VMB 2009:

Artista do Ano: Fresno

Hit do Ano: NX Zero - "Cartas Para Você"

Revelação: Cine

Aposta: Vivendo do Ócio

Videoclipe do Ano: Skank

Melhor Show: Paralamas

Web Hit do Ano: Escolha já seu Nerd - Os Seminovos

Blog do Ano: Jovem Nerd

Twitter do Ano: Marcos Mion

Vocalista: Lucas (Fresno)

Guitarrista: Martin (Pitty)

Baixista: Tavares (Fresno)

Baterista: Duda (Pitty)

Filme / Doc. Musical do Ano: Titãs - A vida até parece uma festa

Rock: Forfun

Rock Alternativo: Pública

Hard Core: Dead Fish

Pop: Fresno

MPB: Fernanda Takai

Samba: Zeca Pagodinho

Reggae: Chimarruts

RAP: MV BILL

Instrumental: Pata

Eletrônico: NASA

Artista Internacional do Ano: Britney Spears

Game: The Sims 3