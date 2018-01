Fresno inaugura o 'Estadão + Música', fala sobre o novo disco e a saída de Tavares da banda

A banda Fresno conversou ao vivo com o Estadão + Música na tarde desta quarta-feira, 17. Nos estúdios da TV Estadão, Lucas Silveira (vocal), Vavo (guitarra), Mário Camelo (baixo) e Thiago Guerra (bateria) falaram sobre o último disco da banda, A Sinfonia de Tudo que Há, que foi lançado no fim do ano passado. "Acho que este trabalho mostra um lado mais versátil da Fresno. O álbum pode, sim, ser encaixado na categoria ópera-rock. Essa era a ideia, na verdade", afirmou Lucas.

Lucas também falou sobre a saída do ex-baixista Tavares da banda. "As pessoas criam coisas onde não existe", concluiu ele. Assista abaixo a entrevista na íntegra. O Estadão + Música vai ao ar todas as quartas-feiras, às 15h, e sempre recebe um artista ao vivo para tocar e conversar sobre música. O programa é transmitido pela página oficial do Cultura Estadão no Facebook.