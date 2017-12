Frequentadores esperam 20 minutos para entrar na roda gigante do Lollapalooza

Os frequentadores da roda gigante do Lollapalooza aguardam, em média, 20 minutos para entrar no brinquedo, localizado perto do palco Onix.

Boa parte deles diz considerar curto o período de espera. "Está fluindo bem e achei até curta a fila. Se estivesse maior, acho que eu nem teria entrado. Mas vai ser bom porque quero muito ver como está o festival lá em cima", diz a contadora Gabriela Caetano, 22. O casal de advogados Caio Périco, 24, e Nathália Saraiva, idem, esperavam há 15 minutos. "Eu queria muito ir na roda gigante. Mesmo se a fila estivesse maior, teria esperado".

Há limitações para quem quiser ir ao brinquedo, gratuito para quem estiver no festival. Portadores de labirintite ou de acrofobia (medo de altura) são desaconselhados a subir na roda gigante e os freqüentadores devem gozar "de plena saúde".

Todos devem assinar um termo de cessão de imagem para a marca de cerveja que patrocina a roda gigante. Fotos dos freqüentadores são feitas e ficam "no banco de dados da empresa". Os usuários também podem ganhar uma cópia impressa, retirada no próprio Lollapalooza.