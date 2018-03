Frejat e Skank abrem o dia que terá Maroon 5 e Coldplay no Rock in Rio

O ex-Barão Vermelho Frejat abre a noite de shows do penúltimo dia do Rock in Rio, no sábado, 1, às 19h. Ele, que estava com sua banda na primeira edição do festival, em 1985, tocou no evento também com o Barão em 2001.

Nesta edição, faz sua estreia nos palcos do festival em carreira solo. A atual fase já rendeu três discos, o último, Intimidade Entre Estranhos, em 2009.

SKANK - 20h10

Estreante em edições brasileira do Rock in Rio, a banda mineira colocou um dispositivo em seu site oficial para fazer a contagem regressiva para o festival. E é assim, todo imerso nas inovações tecnológicas, que o grupo de 20 anos permanece firme no cenário do pop rock nacional.

Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zanetti e Haroldo Ferreti têm ganhado prêmios importantes relacionados ao uso da internet. Em junho, foram os primeiros brasileiros a vencer o Leão de Ouro publicitário em Cannes na categoria Melhor Uso das Mídias Sociais.

MANÁ - 21h30

Os mexicanos conquistaram o público brasileiro depois de terem uma de suas músicas, Vivir Sin Aire, incluídas na trilha sonora da novela Mulheres Apaixonadas, da TV Globo, em 2003. Pouco anos antes, em 2000, haviam gravado Corazón Espinado, com Santana. A banda, no entanto, já tem 30 anos de estrada. O grupo tocou no Brasil várias vezes nos últimos anos.

MAROON 5 - 22h50

O grupo pop entrou na programação do Rock in Rio de última hora, depois que a grade já havia sido definida, com o cancelamento mal explicado do show do rapper Jay-Z. Liderado por Adam Levine, o Marron 5 acaba de lançar a candidata a hit Moves Like Jagger, em referência ao jeito de dançar do astro do Rolling Stones. A música foi feita em parceria com Christina Aguilera, com quem Levine apresenta o reality The Voice.

COLDPLAY - 00h20

A banda britânica fecha o sábado no Rock in Rio às vésperas do lançamento do novo disco, Mylo Xyloto, sucessor do bem sucedido Viva La Vida, de 2008. O trabalho já tem seus primeiros singles disponíveis na internet: Every Teardrop Is a Waterfall, que gerou polêmica com acusações de plágio e o mais recente, Paradise, liberado no último dia 12. O novo álbum deve ter ainda uma música com a participação da cantora pop Rihanna, que se apresenta no primeiro dia do Rock in Rio.

Sunset

Cidadão Instigado e Jupiter Maçã

Tiê e Jorge Drexler

Zeca Baleiro e Lokua Kanza

Rafah Neves com F292 (Vencedor do Prêmio Musique)

Erasmo Carlos e Arnaldo Antunes

Eletrônica

Dj Harvey

15th Years of Body & Soul with François K, Danny Krivit e Joe Claussel

Rockstreet

Leo Gandelman

Paraphernalia

Baia

Saxophonia