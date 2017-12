Freddie Mercury é eleito 'Rei do Rock' em pesquisa britânica

Freddie Mercury, vocalista da banda britânica Queen, foi eleito rei do rock em uma pesquisa realizada pela revista britânica Q, que o considerou como o músico de rock mais importante de todos os tempos. Em segundo lugar aparece Elvis Presley, seguido pelo guitarrista Jimi Hendrix. Também aparecem na lista o líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, e o cantor Eric Clapton. Segundo a pesquisa motivada pelo lançamento do jogo de videogame Guitar Hero III: Legends of Rock, o momento mais memorável da história do rock aconteceu quando Ozzy Osbourne arrancou a cabeça de um morcego com a boca durante um show. A lista completa dos 10 reis do rock é formada por Freddie Mercury, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Ozzy Osborne, Jon Bon Jovi, Slash, Meat Loaf, Eric Clapton, Mick Jagger e David Bowie.