Fred Martins grava CD e DVD no Bourbon Street Vencedor do 9.º Prêmio Visa de Música Brasileira - Edição Compositores, o niteroiense Fred Martins sobe nesta terça-feira, às 22 horas, no palco do Bourbon Street para gravar seu primeiro DVD e o terceiro CD da carreira. Para o repertório do projeto, Fred selecionou 20 músicas, sendo 14 inéditas - uma delas, um poema musicado de Alberto Caiero, Noite de São João. O compositor dará ainda novo frescor a seus sambas e bossas, dividindo boa parte de suas letras com dois parceiros e amigos de Niterói, Marcelo Diniz e Manuel Gomes. Os ingressos têm preço único de R$ 25. Fred Martins no Bourbon Street. Rua dos Chanés,127, Moema, tel. 5095-6100