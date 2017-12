Frases antológicas de Reginaldo Rossi

"Fiz 10 discos pela EMI – todos ganharam disco de ouro. Garçom é de lá. O disco que trazia a música, de 86, vendeu 250 mil cópias. E eles não me trouxeram para o Sudeste nenhuma vez. Eu, Fernando Mendes, José Augusto e outros artistas populares sustentávamos a EMI, mas não tínhamos coquetéis como os cantores da MPB."

"Já cantei às 3 h da manhã em um puteiro de Recife. Agora mudaram o nome para garotas de programa. Acho que depois do Reginaldo Rossi a TV fala mais corno, chifre. E não chamam mais bunda de bumbum"

"A melhor coisa do mundo é transar com mulher feia. Elas acham que ninguém as quer, que vai ser última da vida delas e dão tudo."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Tive uma fase roqueiro, mas ainda canto rock. Beatles é quadradão, é brega total!"

“Minhas músicas tocam no iPod do desembargador e no radinho de pilha do porteiro porque, independente da classe social, todo mundo sofre por amor e gosta de ouvir canções românticas. Quando um homem leva um chifre, o diploma cai da parede”

“A bossa nova não foi unanimidade e morreu logo após seu nascimento porque o movimento foi criado por playboys que faziam letras que ninguém entendia. Uma chatice tremenda”

"Infelizmente, a imprensa foca sua cobertura somente no eixo Rio-São Paulo. Por exemplo, acho importante noticiar quais foram as atrações e o que mais agradou na Festa do Jumento de Serra Talhada, em Pernambuco. Os meios de comunicação isolam as outras regiões e deixam de lado uma série de talentos e uma rica cena musical”

“Não me incomoda, mas minhas canções são tão românticas quanto as de Roberto Carlos ou Marisa Monte. Esse título foi dado por alguns jornalistas idiotas”