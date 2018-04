Franz Ferdinand, só para quem pode

anúncio partiu da MTV. A banda escocesa Franz Ferdinand é a principal atração do VMB, prêmio promovido pela emissora na 5ª (1). Mas um grupo internacional viria à cidade apenas para uma miniapresentação? No Twitter, surgiu o boato de um show completo, confirmado apenas na véspera da venda de ingressos, na semana passada. O quarteto da Escócia resolveu de última hora se apresentar 4ª (30), na The Week. Na verdade, é só um mea culpa com os fãs. A ação promocional liberou apenas 500 ingressos - vendidos em 15 minutos - e mais 150 pares por meio de uma promoção realizada pelo patrocinador. Um show definitivamente vip.

Liderado por Alex Kapranos, o Franz Ferdinand estourou em 2004 com o hit ‘Take Me Out’, do álbum homônimo de estreia. O rock de início lento com finais incendiários caiu nas graças dos modernos. O sucesso se manteve no ano seguinte com ‘You Could Have It So Much Better’ e o single ‘Do You Want To’. As sucessivas turnês (incluindo duas vindas ao Brasil em 2006, uma delas para abertura do U2) deixaram a banda exausta, que só reapareceu este ano, com ‘Tonight’. Faixas como ‘Ulysses’ e ‘Turn It On’ mantêm o clima dance rock. Para vips e guerreiros mexerem os ombrinhos no show com ares de balada indie.

Onde: The Week. R. Guaicurus, 324, Lapa, 3868-9944. Quando: 4ª (30), 22h. Quanto: R$ 260 (ingressos esgotados).