Franz Ferdinand ganha infusão de dub em 'Blood'

Por Michael D. Ayers

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Para seu segundo álbum de 2009, o grupo de rock escocês Franz Ferdinand gravou uma versão dub do álbum que lançou em janeiro.

O disco terá nove faixas, será intitulado "Blood" e será lançado em 1o de junho pela Domino.

Faz sentido que "Tonight: Franz Ferdinand", o álbum anterior da banda, se prestasse ao tratamento dub (partindo da base do reggae, o dub faz remixagens instrumentais de gravações já existentes). Nesse álbum a banda trabalhou com Dan Carey, que já produziu artistas como Lee "Scratch" Perry e Mad Professor. Falando com a Billboard em novembro do ano passado, o vocalista Alex Kapranos descreveu Carey como tendo "uma dinâmica diferente de outros produtores".

"Acho que qualquer trabalho que a gente faça precisa ser uma colaboração, e nós nos combinamos bem", disse Kapranos, falando do trabalho do grupo com Carey. "Ele vem de uma perspectiva mais jamaicana. Há muito mais espaço; o baixo conduz muito mais que qualquer outro instrumento neste disco.

"Ele ficou muito descontraído e se encaixou muito facilmente na dinâmica da banda", acrescentou o baixista Bob Hardt. "Ele se interessa muito pelo processo de fazer um disco e esse tipo de mundo. Ele podia passar cinco horas trabalhando em um som específico que só seria ouvido no disco por três segundos."

O Franz Ferdinand está fazendo uma turnê nos Estados Unidos que se estenderá ate 8 de maio.