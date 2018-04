Franz Ferdinand empolga público em festival na Espanha

A banda escocesa Franz Ferdinand provou novamente esta noite no FIB Heineken de Benicassim, em Castellón, leste da Espanha, que é uma das melhores da atualidade em apresentações ao vivo, um dia depois de fortes ventos terem impedido, na sexta-feira, o desenvolvimento normal das atuações programadas.

Durante uma hora e meia de show, a banda liderada por Alex Kapranos, que visitava o Festival Internacional de Benicassim pela terceira vez, após as apresentações de 2004 e 2006, fez uma atuação inesquecível.

O grupo tocou 17 músicas, o que deu tempo para apresentar seu novo álbum, "Tonight", mas também para saborear a glória com os grandes sucessos do primeiro disco homônimo e do posterior "You Could Have It So Much Better".

O Franz Ferdinand empolgou o público com efeitos de luzes e som e terminou lembrando as melhores apresentações de outra banda de sucesso, a Chemical Brothers.