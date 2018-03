Franz Ferdinand domina palco da Via Funchal

Eles já são de casa. São quatro vindas ao Brasil em quatro anos, se você contar o show de abertura para o U2 em 2006. Parece mesmo que a banda escocesa Franz Ferdinand adora tocar por aqui. O vocalista Alex Kapranos já afirmou que os brasileiros "criaram um padrão de animação alto demais". A culpa é nossa, mas também um pouco dele - e das canções de rock feitas para as pistas que ele vai mostrar aqui.

Além de Kapranos, a banda formada em 2002 conta com Nick McCarthy na guitarra, Robert Hardy no baixo e Paul Thomson na bateria. Para a apresentação desta terça, 23, na Via Funchal, estão previstas 20 canções - ou 20 hits, se você preferir. Segundo a assessoria da banda, todos os três álbuns do grupo - ‘Franz Ferdinand’(2004), ‘You Could Have It So Much Better’ (2005) e ‘Franz Ferdinand: Tonight’ (2009) - serão muito bem-representados.

Há poucos dias, os shows de Santiago e Buenos Aires tiveram variações de repertório. Mas não deixaram de fora ‘The Dark of the Matinée’, ‘Do You Want To’, ‘This Fire’ e ‘Michael’. Como o terceiro CD, a canção ‘Lucid Dreams’ celebra a vida noturna e foi escolhida para o encerramento do show. Isso é o que está no script. Mas os garotos de Glasgow vão fazer (bem) o que bem entenderem.

Franz Ferdinand - Via Funchal. R. Funchal, 65, V. Olímpia, 3044-2727. Terça (23), 22h. Preço: R$ 180 a R$ 300.