Franz Ferdinand colabora com álbum beneficente A banda escocesa Franz Ferdinand colaborou com álbum que será lançado no dia 16 de outubro e cujos fundos serão destinados à ONG Save The Children. O álbum "Colours Are Brighter" terá 13 canções. O porta-voz do grupo escocês Franz Ferdinand, que recentemente passou pelo País para show no festival de música Motomix, informou nesta terça-feira que o projeto foi produzido pelo baixista do grupo Belle And Sebastian, Mick Cooke. Outras bandas famosas que quiseram contribuir com o projeto são Snow Patrol, The Kooks, The Flaming Lips e The Divine Comedy. O dinheiro arrecadado com as vendas do CD será destinado à ONG Save The Children, que se fixou como objetivo dar uma educação a 43 milhões de crianças do mundo todo que não freqüentam colégio por viver em países castigados pelas guerras. "Estamos muito contentes por termos gravado este álbum. Eu tive uma infância feliz e segura, mas nem todo mundo é tão sortudo", afirmou o vocalista do Franz Ferdinand, Alex Kapranos. O grupo de Glasgow escreveu uma canção titulada "Jackie Jackson", inspirada no autor de contos infantis Roald Dahl, enquanto os The Kooks foram os autores de "The King And I".