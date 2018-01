Franz Ferdinand abre o VMB e anuncia turnê pelo Brasil

Depois de se apresentar na quarta-feira, 30, na casa noturna The Week, a banda escocesa Franz Ferdinand, que toca hoje à noite na cerimônia do VMB, anunciou mais quatro shows no Brasil para 2010. As apresentações da turnê de lançamento de Tonight, terceiro disco do grupo, estão marcadas para Porto Alegre (dia 18 de março, no Pepsi on Stage), Rio de Janeiro (dia 19, na Fundição Progresso), Brasília (dia 21, em local ainda indefinido) e São Paulo (dia 23, no Via Funchal).

A venda de ingressos começa no dia 19 de outubro. Essa será a terceira vez que a banda vem ao Brasil. Em fevereiro de 2006, eles abriram as duas noites do U2 em São Paulo e também tocaram no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Em setembro, eles voltaram para mais um show na Fundição Progresso, no Rio, e para um festival paulista. Antes de chegar ao País, os escoceses tocarão em Buenos Aires, Santiago, Assunção. Depois do Brasil, eles seguem para Lima, Bogotá e Punta Cana, na República Dominicana.