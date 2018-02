Frank Sinatra terá seu retrato estampado em selo

O cantor Frank Sinatra, também conhecido como The Voice (a voz) e Blue Eyes (olhos azuis), terá seu próprio selo na próxima primavera, segundo publica o Yahoo! News. O selo em memória de Frank Sinatra foi anunciado nesta quarta-feira, 5, por John Potter, administrador do correio eletrônico, que considera o cantor "extraordinário e com uma vida e um trabalho que deixaram uma impressão indelével na cultura americana." "Seus discos, apresentações e filmes o colocam no topo dos artistas americanos, e seu tradicional presente por transformar a canção popular em arte é um feito raro que poucos são capazes de fazer", diz Potter. O selo será revelado na próxima quarta-feira, dia do aniversário de Sinatra, em uma cerimônia em Beverly Hills e é um produto dirigido para a elite americana, porém seu preço ainda não foi anunciado. Durante sua carreira, Sinatra ganhou um Oscar, vários prêmios Grammy e foi homenageado pelo presidente Reagan, com a Medalha Presidencial da Liberdade, em 1985, entre outras honrarias. Frank Sinatra nasceu em Hoboken, N.J., em 1915 e morreu em 1998.