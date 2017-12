Frank Sinatra completaria 98 anos

Em 12 de dezembro de 1915 nascia um dos mais populares cantores americanos de todos os tempos, Francis Albert Sinatra, ele, Frank Sinatra. Também lembrado como A Voz, Olhos Azuis ou simplesmente Frankie, se estivesse vivo, completaria 98 anos. Com sua voz marcante, Sinatra deixou sua marca em canções que são inesquecíveis, Fly me to the Moon, My Way, New York, New York, Let me tray Again, entre tantas outras. E teve a clássica parceria com o maestro Tom Jobim, ao interpretarem Garota de Ipanema (The Girl from Ipanema), além da apresentação histórica no Maracanã lotado, em janeiro de 1980.

Mas seu sucesso não foi apenas no mundo da música. Ele atuou em mais de 50 filmes, como A um Passo da Eternidade, de 1953, que lhe rendeu o Oscar de ator coadjuvante. Frank Sinatra morreu em 1998, aos 83 anos.