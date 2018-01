Francisco El Hombre participa do 'Estadão + Música' e ironiza Bolsonaro: 'Jogo purpurina em cima'

A banda Francisco El Hombre participou do programa Estadão + Música desta quarta-feira, 6. O grupo formado por Sebastián Piracés-Ugarte (vocal, percussão e violão), Mateo Piracés-Ugarte (vocal e violão), Juliana Strassacapa (vocal e percussão), Andrei Martinez Kozyreff (guitarra) e Rafael Gomes (baixo) falou sobre o show que faz em São Paulo, no próximo dia 22 de setembro, no Auditório do Ibirapuera, para celebrar um ano do disco Solta As Bruxa, que chegou às lojas em outubro de 2016.

O grupo também tocou ao vivo a faixa Bolso Nada, que ironiza o político conservador Jair Bolsonaro. A faixa foi gravada com a participação de Liniker e os Caramelows. "Esse cara tá com nada / Sabe pouco do diz / Muito blá blá blá que queima / Quem podia ser feliz / ... / Jogo purpurina em cima / Para o feio embelezar...", diz um trecho da letra, que se refere a Bolsonaro como "cara escroto", mas com alusões, sem citar nominal e explicitamente o político em nenhum verso.

