Fotografias de John Lennon feitas dois dias antes de sua morte vão a leilão

Fotografias raras do ex-Beatle John Lennon realizadas em 6 de dezembro de 1980, dois dias antes de ser assassinado em Nova York, serão leiloadas pela casa Nate D. Sanders. As imagens feitas pelo fotógrafo e produtor Paul Williams durante entrevista concedida pelo músico para a rádio BBC no estúdio Hit Factory, estão avaliadas em US$ 14 mil. Os interessados podem fazer suas ofertas a partir desta quinta-feira, 24.

O catálogo da Nate D. Sanders apresenta lote com 33 negativos das imagens clicadas naquele dia. Na ocasião, Lennon, ao lado de sua mulher, a artista Yoko Ono, promovia o disco Double Fantasy.