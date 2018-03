Fotografia de Madonna nua pode arrecadar até US$ 7 mil em leilão

Uma fotografia da Madonna deitada sobre uma cama e coberta apenas com um lençol entre as pernas será leiloada em Nova York no dia 8 de maio pela casa Bonhams, que prevê arrecadar entre US$ 5 mil e US$ 7 mil com a venda.

A foto, em preto e branco e tirada em 1990 pelo fotógrafo americano Steven Meisel, mostra a cantora fumando um cigarro sobre a cama, na qual está recostada sem mais nada sobre seu corpo que parte de um lençol entre suas pernas.

O provocativo nu, no qual a cantora e atriz aparece com o cabelo loiro e ondulado ao mais puro estilo Marilyn Monroe, foi fotografado por Meisel para o livro Sex (1992), escrito pela própria Madonna e no qual a imagem não foi incluída.

Agora a foto será divulgada como parte do próximo leilão de fotografias "icônicas" de famosos realizadas por artistas americanos que a casa Bonhams fará em maio, e que conta com um total de 170 lotes entre os quais também poderá ser vista uma das últimas imagens de Marilyn Monroe.

The Last Sitting, fotografada por Bert Stern em 1962 para a revista Vogue seis semanas antes da morte da atriz, é composta por dez imagens nas quais o fotógrafo - o último a retratar a artista antes de sua morte - "produziu imagens extraordinariamente belas e únicas", disse a casa de leilões em comunicado à Agência Efe.

Com as fotos de Marilyn Monroe, que poderiam alcançar entre US$ 18 mil e US$ 25 mil, Bonhams também leiloará uma fotografia do pai da Pop Art, Andy Warhol, por Richard Avedon e que poderia chegar a arrecadar US$ 15 mil, assim como Britney Spears com um cachorro quente, de David LaChapelle, que poderia alcançar US$ 10 mil.