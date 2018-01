Foto de Adam Levine de mãos dadas com a filha quebra a internet

Behati Prinsloo, a mulher de Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, postou uma das fotos mais fofas da semana em sua conta oficial no Instagram. Na imagem publicada na última quarta-feira, 22, o vocalista aparece de mãos dadas com a filha Dusty Rose, de apenas 1 anos e dois meses.

A foto mostra os dois caminhando de mãos dadas em direção ao banho. De costas, as partes íntimas de ambos foram escondidas com um emoji de pêssego. Behati Prinsloo escreveu a seguinte legenda: "Same butt different (O mesmo bumbum, mas diferente), brincando com as palabras "butt" e "but", que significam "bumbum" e "mas". A imagem já tem mais de 600 mil curtidas no Instagram.

Adam Levine confirmou recentemente que sua esposa está grávida de uma menina. A barriga, de cerca de sete meses, já pode ser notada pelas fotos postadas por Behati nas redes sociais.

No começo de novembro, o Maroon 5 lançou Red Pill Blues, sexto álbum de estúdio da banda norte-americana. Além disso, eles também fizeram duas apresentações no Brasil no Rock in Rio deste ano.