SÃO PAULO - As bandas Foster The People e Friendly Fires farão shows extras em São Paulo nos dias 5 e 7 de abril, respectivamente, durante sua estada na cidade para o Lollapalooza - em que se apresentam no dia 8. A informação foi confirmada pela Cine Joia, casa de shows que receberá os grupos.

Os shows farão parte do projeto Lollaparties, uma parceria com o festival, com festas especiais antes e depois do evento que tem como principais nomes o Foo Fighters e o Arctic Monkeys.

Não foram divulgadas informações sobre ingressos.

O Lollapalooza acontece nos dias 7 e 8 de abril no Jockey Club, em São Paulo. Ainda há ingressos para o segundo dia de apresentações.