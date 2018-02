'Fortune', de Chris Brown, lidera a lista da Billboard

"Fortune" vendeu 134 mil cópias na sua primeira semana, segundo o Nielsen SoundScan. Foi, portanto, um lançamento bem menos arrasador do que o álbum anterior dele, "F.A.M.E.", que também estreou em primeiro lugar, no ano passado, com 270 mil cópias na primeira semana.

O trabalho de Brown é a única novidade nas dez primeiras colocações da lista nesta semana.

Uma grande surpresa foi o segundo lugar de "Teenage Dream", de Kate Perry, lançado em agosto de 2010. O álbum vendeu 80 mil unidades na semana passada, graças ao novo filme sobre a artista (Katy Perry: Part Of Me) e a uma oferta feita em 3 de julho pela Amazon, que ofereceu "Teenage Dream" a 0,99 dólar.

Uma oferta semelhante do site no mesmo dia também impulsionou as vendas de "Making Mirrors", de Gotye, "Some Nights", do Fun., e "El Camino", do Black Keys, que voltaram à lista respectivamente em sexto, sétimo e décimo lugares.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Believe", de Justin Bieber, se manteve firme na terceira colocação. "Overexposed", do Marron 5, emplacou a quarta colocação, e "Living Things", do Linkin Park, caiu de primeiro para quinto lugar.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)