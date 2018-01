Forrozeiros criticam cantores sertanejos nas festas juninas

Artistas como Elba Ramalho, Alcymar Monteiro e Joquinha Gonzaga estão endossando uma campanha chamada “Devolva meu São João”, que critica o protagonismo cada vez maior de cantores sertanejos nas festas juninas, em vez das tradicionais apresentações de grupos e cantores de forró.

No domingo, 11, durante um show na Avenida Paulista, em São Paulo, Elba Ramalho se pronunciou sobre a campanha, relatando que o sertanejo está invadindo redutos tradicionais do forró.

“No Nordeste, há um mês e pouco, quando lançaram as grades artísticas das grandes festas, os artistas nordestinos e o povo resolveram fazer uma campanha chamada ‘Devolvam Meu São João’ porque, nas festas das grandes cidades, imperavam mais as duplas sertanejas do que as forrozeiras. Isso não é culpa das duplas, que são grandes artistas que estão lá o ano inteiro com casas lotadas. Mas a questão incomodou aquelas pessoas que querem que junho seja do São João”, disse a cantora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E Elba continuou: “Até eu, para entrar numa das grandes festas nas quais me apresento há pelo menos 16 anos, tive que pedir socorro para o prefeito. ‘Fechei a agenda ano passado para essa data. Na minha terra, eu quero fazer o São João’, eu disse. Ele respondeu: ‘Ah, escolha outra data, abaixe o cachê’. Falei: ‘não, vou fazer nessa data’, e reivindiquei meu direito”.

Com aplausos da plateia, a cantora resolveu se posicionar sobre a campanha: “É um direito dos cantores sertanejos estarem no São João, mas a grade não pode ter 18 sertanejos e dois forrozeiros. Porque não é a Festa do Peão, é a festa de São João. Vejam só, esse é meu ponto de vista. Deixem o São João para o São João”.

Após a campanha ganhar força nas redes sociais, a sertaneja Marília Mendonça falou sobre o tema durante apresentação em São João da Capitá (PE). Ela rebateu a crítica e mandou um recado aos criadores da campanha: “Vai ter sertanejo no São João, sim, viu? Porque quem quer é o público”, disse, durante um show.

A fala de Marília não passou despercebida entre os cantores de forró – Alcymar Monteiro, conhecido como “Rei do Forró”, criticou duramente a sertaneja, chamando suas músicas de “breganejo” em um áudio de WhatsApp, que acabou divulgado na internet.

“Essa senhora não tem autoridade para falar nada. Como é que ela vem falar que aqui é lugar de sertanejo? Isso é um breganejo horroroso”, disse. E continuou: “Não venha aqui no nosso terreiro querer cantar de galo não, aqui quem canta é galo, galinha aqui não canta, não.”

Após o desabafo, Alcymar resolveu se pronunciar e esclarecer o motivo de suas críticas com um post em sua página do Facebook. Sob a hashtag #DevolvamMeuSãoJoão, ele explica que não teve intenção de ser machista em suas declarações e ressalta as tradições da festa junina, que tiveram como “pai” o artista Luiz Gonzaga.

“As festas de São João têm dono, que é o povo. As festas de São João têm um pai com nome e sobrenome, que é Luiz Gonzaga do Nascimento. Acima disso, abaixo disso, além disso e fora disso, não é São João. Podem chamar de qualquer coisa, podem apelidar de Festival Junino, mas por favor não usem o nome de São João em vão”, escreveu o artista.

No fim de sua publicação, o Rei do Forró mandou um recado: “Quem conviveu com Gonzaga, não se contenta com pouco. Tem que ter gogó e cabeça. Não pode se fazer de mouco. Enquanto vivo estiver, serei um defensor intransigente da minha cultura nordestina. Não porque é melhor ou pior, mas porque é genuína! Por isso, encarecidamente peço aos que só querem atenção: deixem em paz o meu Nordeste, e devolvam meu São João!”.