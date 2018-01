Formação original do Jane's Addiction se reúne em show Os quatro integrantes da formação original da banda Jane's Addiction se apresentaram pela primeira vez em 17 anos na noite de quarta-feira, deixando as diferenças de lado para receber um prêmio pelo conjunto da obra. O cantor Perry Farrell, o guitarrista Dave Navarro e o baterista Stephen Perkins subiram ao palco da primeira edição do NME Awards, em Los Angeles, com o baixista Eric Avery, que se recusou a tocar com a banda desde o seu primeiro rompimento, em setembro de 1991. Eles tocaram quatro músicas, incluindo "Mountain Song" e uma versão acústica de "Jane Says", para uma animada platéia de cerca de 400 pessoas no El Rey Theatre. "Conseguimos e estou muito feliz por estar aqui", disse Farrell, conversando com o público entre um gole e outro de vinho. A banda recebeu o prêmio Godlike Genius (Gênio Divino) -- um troféu em forma de punho com o dedo do meio em riste -- por sua contribuição para o desenvolvimento do rock alternativo. O Jane's Addiction surgiu na cena underground de Los Angeles nos anos 1980. Eles gravaram apenas três discos e dominaram as rádios com canções como "Been Caught Stealing". Mas as brigas influenciadas pelas drogas levaram o grupo a se desmanchar. A banda se reuniu em 1997, e o baixista do Red Hot Chili Peppers, Flea, foi o primeiro de muitos substitutos de Avery. Entre os vencedores do prêmio NME, estão The Killers, como melhor banda, e Foo Fighters, por melhor disco. "Provavelmente, vou levar isso ao meu proctologista", disse Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, referindo-se à estatueta.