Formação clássica do Genesis se reencontra para documentário

Peter Gabriel e Phil Collins voltaram ao Genesis para um documentário produzido pela BBC. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 17, no site de Peter Gabriel. Ainda não há data oficial para o filme ser lançado.

Além de Peter Gabriel e Phil Collins, a banda de rock progressivo tem em sua formação clássica Tony Banks, Steve Hackett e Mike Rutherford. O documentário Together and Apart traz entrevistas e imagens raras de todos os integrantes do grupo.

O filme, que também vai explorar as composições dos ingleses, mostra a evolução da banda desde 1967 até a saída de Peter Gabriel, em 1975, época em que Phil Collins assumiu o comando dos vocais.

As especulações sobre um possível retorno ficaram mais fortes depois do projeto. Phil Collins chegou a tocar algumas músicas de sua ex-banda no Miami Country Day. Em 2014, o disco The Lamb Lies Down On Broadway, clássico do Genesis comemora 40 anos.