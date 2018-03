Forgotten Boys abrem show e homenageiam cartunista Glauco

O grupo de rock brasileiro Forgotten Boys, na abertura do show do Guns N' Roses, pediu aplauso para o cartunista Glauco Villa Boas, morto na sexta-feira. Antes da música Just Done, o vocalista do Forgotten Boys, Gustavo Riviera, disse: "Vou aproveitar aqui para fazer uma homenagem ao nosso grande cartunista Glauco, que a gente perdeu, e o filho dele. Uma salva de palmas", conclamou.

Os Forgotten Boys se apresentou às 20h45, logo após o Rock Rockets. Depois do grupo, seria a vez de Sebastian Bach, ex-cantor do grupo de hard rock Skid Row.

Guns N' Roses

Cerca de 38 mil pessoas são aguardadas no Parque Antártica para o show da banda norte-americana Guns N' Roses, o primeiro em 9 anos no País. O público oficial só será divulgado no momento em que o grupo entrar no palco, o que está previsto para as 23 horas - com sorte, porque em Brasília o cantor do grupo, Axl Rose, demorou três horas para começar o show.

Mas, pelo movimento nas imediações do Estádio, o local deve lotar rapidamente. Neste momento, a banda Rock Rockets toca no palco do Parque Antártica. O movimento de cambistas é agressivo do lado de fora do Estádio, e a plateia se caracteriza por fãs de longa data do grupo - meninas de bandana no cabelo, grupos "uniformizados" com camisetas oficiais, sósias de Axl Rose no tempo em que ele lançou um dos discos mais famosos do rock'n'roll contemporâneo, Appetite for Destruction (1987).

A última vez que o Guns N' Roses tocou no Brasil foi durante o Rock in Rio por Um Mundo Melhor, no Rio de Janeiro, em 2001. O excêntrico vocalista Axl Rose mergulhou então em novo longo retiro em sua casa em Los Angeles, emergindo no ano passado para lançar o álbum Chinese Democracy, que teve péssima recepção crítica. Apesar disso, seus fãs seguem firme na idolatria e têm lotado arenas por todos os lugares onde a banda passa.