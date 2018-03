Foo Fighters vem ao Brasil para festival em abril de 2012, diz jornal

SÃO PAULO - O Foo Fighters pode vir ao Brasil no ano que vem, informou nesta sexta-feira o jornal Destak, de Brasília. De acordo com a publicação, a banda acertou a vinda com os produtores do festival Lollapalooza, que terá sua primeira edição brasileira em 7 e 8 de abril de 2012.

Rumores de que a banda viria ao País em um futuro próximo circulam na imprensa há meses.

Em julho, um dos produtores do evento deixou escapar em um vídeo que o Foo Fighters estaria na programação de 2012 e outros sites publicaram que o prórpio vocalista, Dave Grohl, afirmou que viria ao País.

Mais uma vez, não há confirmação oficial a respeito. A assessoria de imprensa do evento negou a informação e disse que as atrações do festival devem ser divulgadas apenas em outubro.

A última apresentação do Foo Fighters no Brasil foi em 2001. Neste ano, a banda lançou um novo disco, o Wasting Light, e um documentário, Back And Forth, sobre a trajetória do grupo desde o início da carreira, em 1995.