Foo Fighters pede que fãs evitem ingressos online

Os Foo Fighters estão pedindo a seus fãs no Reino Unido que comprem ingressos de pré-venda em bilheterias locais ao invés de lojas na internet, em uma campanha para favorecer fãs dedicados e desestimular cambistas. A operação, batizada de "Derrote os Robôs", segundo a revista NME, alerta que programas de computador travam os sites de venda online para que os cambistas possam revender ingressos mais caros.

A banda do ex-Nirvana Dave Grohl escreveu em nota à imprensa que "os fãs cansados de 'cambistas-robôs' programados para emperrar filas online e abocanhar quantidades enormes de ingressos para revendê-los vão ter ingressos em primeira mão".

A turnê do Foo Fighters no Reino Unido começa no dia 25 de maio e vai até 23 de junho, sendo que os ingressos estarão disponíveis a partir desta sexta-feira. No Stadium of Light, na cidade de Sunderland, será possível comprar ingressos na bilheteria local na quinta-feira. A turnê nos Estados Unidos e Canadá entrará em pré-venda no dia 22 de novembro, exclusivamente em lojas locais.

A banda lançou seu último álbum, Sonic Highways, no começo de novembro.