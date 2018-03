Foo Fighters lança o clipe da música 'White Limo'

O Foo Fighters divulgou, no site oficial da banda (whitelimo.foofighters.com) nesta segunda-feira, 14, o clipe da música White Limo. A faixa faz parte do novo álbum, que chega às lojas em 12 de abril.

No vídeo, o vocalista do Motörhead, Lemmy Kilmister, aparece dirigindo uma limosine branca, com as inicias "FF", de Foo Fighters. O clipe também mostra o grupo fazendo uma festa dentro do carro. Em uma das cenas, o vocalista do grupo Dave Grohl vomita com a cabeça para fora da janela.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Produzido por Butch Vig, o mesmo de Nivermin', do Nirvana, e mixado por Alan Moulder, o novo disco do Foo Fighters ainda não teve o nome divulgado.