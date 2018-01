Foo Fighters lança clipe para a nova música 'The Sky Is A Neighborhood'

A banda Foo Fighters lançou esta semana uma nova música, The Sky Is A Neighborhood, que já chegou acompanhada de um videoclipe, em que o grupo canta e toca sob a luz das estrelas, no telhado de uma casa mágica.

Descrita pelo vocalista da banda, Dave Grohl, como "a maior coisa que já fizemos sonoramente", The Sky Is A Neighborhood é mais uma faixa que estará presente no próximo álbum do Foo Fighters, Concrete And Gold, que tem lançamento marcado para 15 de setembro.

Em um comunicado oficial, Grohl explicou a origem desta nova música. "Em uma noite que estava deitado e olhando para as estrelas. Apenas imaginando todas essas estrelas como lugares que também têm vida, e decidi que o céu é uma vizinhança, que temos que nos manter firmes para sobreviver nesse universo cheio de vida", recorda o cantor. "Mas eu ainda não tinha música. Eu só tinha o título. Então todos os dias eu caminhava, meio que murmurando essa música na minha cabeça."

Confira, abaixo, o vídeo para The Sky Is A Neighborhood:

Inspirados pela música, o Foo Fighters lançou, junto com o clipe, um observador de constelações, que possibilita ao público explorar, através do celular, o céu de onde moram. O mapa de constelações em 3D no celular pode ser acessado pelo site da banda.