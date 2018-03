Foo Fighters lança clipe de 'Arlandria'

SÃO PAULO - O Foo Fighters lançou nesta segunda-feira, 5, mais um clipe do álbum Wasting Light. O vídeo do novo single da banda, Arlandria, foi gravado durante uma performance ao vivo durante o festival iTunes, na Inglaterra, em julho.

Wasting Light foi lançado no primeiro semestre deste ano. Todas as faixas do álbum foram gravadas na garagem do vocalista Dave Grohl, o que inspirou uma turnê, a Garage Tour, e um documentário, disponilizado na íntegra no canal do Youtube da banda.

Ainda este ano, um segundo filme sobre a banda deve ser lançado. Back and Forth, dirigido por James Moll, narrará a carreira dos integrantes do grupo desde 1995, quando a morte de Kurt Cobain culminou no fim do Nirvana, banda de que Grohl fazia parte, e no nascimento do Foo Fighters.