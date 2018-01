Foo Fighters e Queens of the Stone Age devem se apresentar juntos no País em 2018

As bandas Foo Fighters e Queens of the Stone Age podem vir juntas ao Brasil em 2018. Segundo informações do site Popload, do jornalista Lúcio Ribeiro, a ideia é que os grupos se apresentem por aqui entre fevereiro e março. Vários estádios, como o Maracanã e o Morumbi, por exemplo, já estariam sendo cotados para as performances.

A matéria diz ainda que há chances de que os shows sejam realizados em março. Isso, no entanto, não seria interessante, pois bateria de frente com o Lollapalooza, que deve ter Pearl Jam, The Killers e Red Hot Chili Peppers como principais atrações do festival, nos dias 23, 24 e 25 de março de 2018, no Autódromo de Interlagos.