Foo Fighters e Queens of The Stone Age anunciam show extra em São Paulo

Com a turnê conjunta que farão pelo Brasil, as bandas Foo Fighters e Queens of The Stone Age vão fazer mais um show na cidade de São Paulo. A apresentação extra será no dia 28 de fevereiro de 2018 no Allianz Parque e as vendas começam já na próxima semana, no dia 27 de novembro.

Os valores dos novos ingressos serão os mesmos do primeiro show na capital paulista, que será realizado no dia anterior, 27. Ainda há ingressos disponíveis para esta data, apesar da confirmação da nova apresentação.

Além de São Paulo, as bandas vão passar ainda pelo Maracanã, no Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro, pela Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 3 de março, e ainda pelo Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 4. O grupo brasileiro Ego Kill Talent será a atração de abertura em todas as datas. Os ingressos estão à venda pelo site www.eventim.com.br.

De volta ao Brasil, o Foo Fighters divulga agora o seu nono álbum de estúdio, Concrete and Gold, lançado em setembro. Já o Queens of The Stone Age lançou em agosto seu sétimo álbum, Villains.