Foo Fighters divulga trailer da série 'Sonic Highways'

A banda americana Foo Fighters divulgou um trailer da nova série Sonic Highways, que estreia no canal HBO no próximo dia 17 de outubro nos EUA. A série vai contar a história das gravações para o novo álbum da banda, de mesmo nome, que deve ser lançado no dia 11 de novembro.

Veja o trailer em inglês:

A banda viajou por diversas cidades nos Estados Unidos, entrevistou músicos locais e então compôs músicas que buscassem uma ligação com os lugares visitados. "O que liga todas essas cidades e essas histórias são justamente essas 'sonic highways' [algo como 'estradas sonoras']", diz o líder da banda, Dave Grohl, no trailer.

No vídeo ainda é possível ouvir alguns trechos das novas músicas do Foo Fighters. Sonic Highways é o nono trabalho de estúdio do Foo Fighters, o primeiro desde Wasting Light, de 2011.