Foo Fighters anuncia seu 'álbum mais sonoro já lançado'

O Foo Fighters anunciou nesta terça-feira, 20, seu novo álbum e a presença em da banda em um festival na Califórnia, após terem prometido lançar seu melhor trabalho já feito.

Semanas após lançarem seu popular single, o grupo declarou que seu nono álbum, Concrete and Gold, será lançado no dia 15 de setembro.

A banda liderada por Dave Grohl, que aparentou estar fora da ativa no início do ano, contou ter estado seis meses reclusa trabalhando no próximo álbum com Greg Kurstin, o produtor mais conhecido por coescrever o super hit Hello, da cantora Adele.

O grupo fez questão de ressaltar que não iria mudar seu estilo para algo próximo ao de Adele. Eles se referiram ao próximo trabalho como o seu "álbum mais sonoro já lançado".

O álbum "irá inevitavelmente queimar caixas de som daqui até Fukuoka (cidade no Japão). Comecem a guardar dinheiro para comprá-las desde já. Desculpem-nos, mas é (um álbum) grandioso", disse em nota oficial lançada no site da banda.

Concrete and Gold possui mais "reviravoltas sonoras que uma sessão no Senado", alerta.

Foo Fighters também anunciou a presença como participação principal em um dia de festival no Cal Jam 17, que acontecerá no dia 7 de outubro, em San Bernardino, Califórnia.

No início do mês a banda lançou a primeira música do álbum, Run, que retorna às guitarras intensas e pesadas do Nirvana, banda a qual Dave Grohl ficou mundialmente famoso como baterista.