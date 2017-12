Foals adia novamente shows em São Paulo

A banda inglesa Foals adiou novamente sua turnê pela América do Sul. As informações foram confirmadas na página oficial do grupo nesta terça-feira, 9. O show que seria realizado em São Paulo, no Cine Joia, em 20 de julho, foi remarcado para 19 de outubro.

O motivo, segundo comunicado, foi a logística e o transporte de equipamentos. O quinteto também se apresentaria no Rio de Janeiro, mas a data, misteriosamente, sumiu do novo calendário divulgado. Informações sobre ingressos ainda não foram divulgadas.

"Agradecemos pela paciência dos nossos fãs. Prometemos que a espera vai valer a pena. A fome é o melhor molho", diz a nota oficial. Inicialmente, o Foals tocaria nos dias 7 e 8 de outubro do ano passado em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente. Por problemas de saúde do cantor Yannis Philippakis, o show na capital paulista se mudou para 20 de julho deste ano.