'FM Solo', traz um rock mais maduro de Felipe Machado

Felipe Machado planejou com cuidado a festa de seus 45 anos, celebrados no dia 4 de agosto. Na data, o jornalista e músico, guitarrista da banda de metal Viper, mostrou seu primeiro disco solo, no qual também faz sua estreia no vocal. “Mais do que ganhar um presente de aniversário, quis colocar esse projeto na rua, ver o retorno das pessoas. Foi um presente meio lúdico que dei para mim”, brinca.

Nesta quinta-feira, dia 10, Felipe Machado faz show de lançamento de FM Solo no Na Mata Café, às 21 horas.

Com uma pegada um pouco mais leve do que o som do Viper, o álbum tem referências bem diferentes, que vão de Kiss e Led Zeppelin, a Nine Inch Nails ou Daft Punk, segundo Machado. “O que eu queria fazer era um disco de rock para adulto. Queria um rock moderno, que trouxesse influências mais clássicas, de outras épocas do rock, mas que também fosse atual e bastante energético, legal de tocar ao vivo”, diz ainda.

As músicas, todas em inglês, falam sobre o comportamento humano. A expressão God Man Ape (Deus Homem Primata), no encarte do CD, é o resumo da visão do artista sobre a existência. “Acho que o homem tem um pouco dos três em si”, afirma ele. Em So Much to Lose, primeira música de trabalho, Machado fala sobre o tempo e a condição humana, como no refrão, que diz “I am such a stranger, with so much to lose” (eu sou um estranho, com tanto a perder, em tradução livre).

O disco começa com a agitada Perfect One e termina com a instrumental Iceland. Outro destaque é Dark Angel, composta por Machado em parceria com Giovanna Cerveira, sua afilhada de 17 anos. No refrão, a filha do músico, Isabel, de 8 anos, acompanha o pai no vocal.

Entre as 10 faixas do álbum, estão três regravações: The Shelter, do próprio Viper, Tourist, da banda inglesa Athlete, e Speedway, de Morrissey, ex-vocalista da banda The Smiths. “Morrissey é até um pouco inusitado para heavy metal, mas como é um disco solo, podia fazer qualquer coisa e foi o que fiz”, comenta, sorrindo.

“Se as pessoas puderem ouvir o CD seria bem legal, mas se não, podem ouvir no digital também, está tudo certo”, acrescenta ele sobre o álbum, com sete composições inéditas de sua autoria.

Viper. No dia 8 de abril, data do primeiro show da banda de metal, uma das pioneiras do gênero no Brasil, o Viper completou 30 anos. E ainda neste semestre, chega às lojas o DVD com um espetáculo da turnê de 2012.

FM SOLO

Na Mata Café. Rua da Mata, 70. Telefone 3079-0300.

Quarta (10), a partir das 21 h. R$ 40.

FELIPE MACHADO

'FM SOLO'

WIKIMETAL; R$ 25