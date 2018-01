Florence And The Machine lança clipe

SÃO PAULO - Após duas apresentações no Brasil, a banda inglesa Florence And The Machine lançou nesta quinta-feira, 26, o clipe da música Lover to Lover. A canção faz parte do disco Cerimonials, o segundo do grupo.

O vídeo mostra Florence ao vivo acompanhada por um violão, teclado e a já tradicional harpa.

Na última terça-feira, 24, o conjunto liderado pela ruiva Florence Welch foi o principal destaque do Summer Soul, que aconteceu em São Paulo, na Arena Anhembi.

Durante a apresentação na capital paulista, a britânica preparou uma homenagem para a diva do soul Etta James, que morreu na semana passada, aos 73 anos, e cantou a música Something's Got A Hold On Me.

O festival, que também foi realizado no Rio de Janeiro na quarta-feira, 25, passa ainda por Florianópolis neste sábado, 28.