Flea cogitou deixar o Red Hot Chili Peppers após saída de Frusciante

SÃO PAULO - O baixista Flea, membro original e fundador do Red Hot Chili Peppers, revelou em entrevista à revista Q que pensou em deixar a banda quando o guitarrista John Frusciante saiu do grupo no final de 2009.

Na entrevista, ele conta que estava decidido a deixar o Red Hot caso John saísse, mas que "algo dentro de mim mudou após a partida de John, e reencontrei um amor profundo pelos Chili Peppers e especialmente por Anthony [Kiedis, vocalista e fundador da banda ao lado de Flea]".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O décimo álbum do grupo, I'm With You, tem previsão de lançamento para 30 de agosto de 2011.

"The Adventures of Rain Dance Maggie", primeiro single do novo trabalho, foi divulgado no início do mês e pode ser ouvido abaixo: