Flávio Venturini apresenta-se hoje em São Paulo Membro proeminente do Clube da Esquina e do grupo 14 Bis, o mineiro Flávio Venturini apresenta as composições de seu último álbum ?Canção Sem Fim? esta noite em São Paulo. O show marca a estréia de sua nova banda, formada somente por músicos mineiros. Em seu novo disco, Venturini relembra sua fase mais roqueira no 14 Bis. O próprio título do álbum, ?Canção Sem Fim?, é uma regravação do grupo. Tom Brasil Nações Unidas (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Sto. Amaro, 2163-2000. Hoje (27), 22h. R$ 50 a R$ 100