Flaming Lips bate recorde ao fazer 8 shows em 24 horas

A turnê relâmpago, exibida pela Internet como parte do prêmio O Music, começou na quarta-feira em Memphis, no Tennesse, e acabou no dia seguinte em Nova Orleans, na Louisiana, após atravessar o Mississippi, passando por oito cidades diferentes.

O vocalista Wayne Coyne divulgou no Twitter uma foto com o certificado dado pelo Guinness World Records, atestando que a banda superou o recorde estabelecido em novembro de 2006 por Jay-Z, que tocou em sete cidades.

O Flaming Lips chegou à fama em 1993 com o single "She Don't Use Jelly", e já ganhou três prêmios Grammy. Neste mês, a banda havia causado polêmica ao lançar um clipe da canção "The First Time Ever I Saw Your Face", em que a cantora Erykah Badu aparece nua.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)