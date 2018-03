Fita com primeiras gravações de Dylan será leiloada Quando adolescentes, Ric Kangas e Bobby Zimmerman passavam horas tocando guitarra e cantando no final da década de 1950, em Minnesota. Durante um desses ensaios, Zimmerman pediu para seu amigo gravá-lo. Kangas na época não tinha idéia de que estava gravando o homem que logo se tornaria Bob Dylan. Anos depois ele encontrou a fita em que Dylan canta três músicas e toca guitarra em uma outra. No começo de outubro, a casa Heritage Auction Galleries, em Dallas, irá leiloar a fita. Kangas disse que um expert em Dylan acredita que a fita valha cerca de US$ 100 mil, mas ele não tem idéia se chegará a esse montante. Kangas afirmou que Dylan, que estava dois anos atrás dele no ginásio, ficara impressionado com a performance de Kangas durante um show de talentos escolar. "Não muito tempo depois disso nos encontramos na rua. Ele me disse: ´eu sei que você escreve letras´". Nas semanas seguintes, eles cantaram e tocaram músicas juntos. Poucos anos depois, Dylan partiu para o estrelato. Kangas, que hoje em dia vive em Santa Barbara, na Califórnia, vagou pelos Estados Unidos durante vários anos trabalhando como fotógrafo, ator e sósia de Elvis. Ele viu Dylan algumas outras vezes - a última vez foi no camarote do cantor em 1974. Kangas disse que encontrou a fita há alguns anos, mas não pôde tocá-la até encontrar, em uma venda de garagem, um modelo semelhante ao velho tocador de fitas que possuía. O amigo afirmou que Dylan canta três músicas, duas delas em um tom muito mais melódico do que seu estilo atual. A terceira, porém, tem muito do estilo Dylan de fazer música. "Ele canta como um sapo", disse Kangas. O leilão será feito em Dalas nos dias 6 e 7 de outubro. Os lances online terminarão um dia antes e competirão com os lances dos dias 6 e 7.